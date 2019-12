"Запуск территории Après Ski площадью 1000 м2 состоится 28 декабря в 13:00 на уровне Поляна 960. Любители горнолыжного отдыха на протяжении 140 дней смогут отмечать там свои достижения с традиционным итальянским аперитивом Aperol Spritz, наслаждаться модной гастрономией и музыкой", — сказали в пресс-службе.

Хедлайнером открытия станет диджейское трио Swanky Tunes, выступающее на всех известных музыкальных площадках мира.

"Музыканты единственными из российских диджеев записали совместный хит с Tiesto — "Make Some Noise". Также Swanky Tunes — авторы трека "Here We Go", который стал официальным саундтреком к голливудскому блокбастеру "Форсаж 6", — отметили в пресс-службе.

Также 28 декабря гостей курорта ждет вокальный концерт в сопровождении саксофона, огненное шоу и розыгрыш подарков и ски-пассов. После открытия на территории Après Ski будут проводиться ежедневные вечеринки, DJ-сеты, go-go dance, музыкальные перформансы и танцы. В дни вечернего катания территория Après Ski Красная Поляна будет работать до 23:00.

"Вход на площадку Après Ski будет бесплатным весь зимний сезон. Чтобы попасть на вечеринку, необходимо воспользоваться ключ-картой отеля или апартаментов Поляны 540, которая гарантирует всем гостям бесплатный подъем на Поляну 960, либо приобрести в онлайн-магазине прогулочный билет или ски-пасс на канатную дорогу", — уточнили в компании.