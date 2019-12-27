"Отель в Красной Поляне – первый отель бренда в России и первый отель швейцарской гостиничной сети Mövenpick Hotels & Resorts в горах. Он ориентирован на гостей, предпочитающих уединенный отдых класса люкс среди горных вершин и реликтовых лесов", — рассказали в пресс-службе Курорта Красная Поляна.

Отель Mövenpick Krasnaya Polyana 5*, предлагающий 52 номера с панорамным видом на заснеженные горы, расположен в шаговой доступности от главной канатной дороги курорта. Дизайнерские ванные комнаты в номерах оборудованы душевой кабиной с функцией "тропический ливень" и подогревом полов. Для ценителей королевских апартаментов в отеле есть один из самых больших и роскошных в России номеров площадью 583 кв. метра: двухуровневый семикомнатный пентхаус с двумя видовыми террасами, гостиной с камином и собственной спа-зоной с тренажерным залом.

Отель также предлагает своим гостям ресторан охотничьей кухни Raclette и термальную спа-зону с бассейном, парными и тренажерным залом. В здании расположена лыжная комната для хранения снаряжения после катания, а рядом есть все сервисы, необходимые лыжникам и сноубордистам в зимний сезон: пункты проката, ски-мастерская, служба инструкторов, зона вечернего катания, учебные склоны и детский клуб.

Как сообщалось, на курорте доступно более 30 развлечений для детей и взрослых. Среди них — парк аттракционов Gorky Fly с самым длинным зиплайном в России и качелями над облаками, полеты на параплане и воздушном шаре, катание на надувных "ватрушках" и собачьих упряжках хаски, Дивный лес Wonder Land, кинотеатр, боулинг-центр, путешествие по канатной дороге на Поляну 2200, где расположена панорамная площадка с видами на Главный Кавказский хребет.

Забронировать новый отель можно на странице Mövenpick Krasnaya Polyana на официальном сайте Курорта Красная Поляна.