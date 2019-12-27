Фото: АО КСК

"Ведучи" готов к горнолыжному сезону — уже третьему для чеченского курорта. В пятницу здесь заработала самая длинная в мире трасса для всесезонного катания на лыжах и сноуборде, ее протяженность – 1 километр", — сообщили в КСК.

Как отметили в пресс-службе, искусственное покрытие трассы — Neveplast — произведено в Италии, считается самым передовым на сегодняшний день. Оно повторяет характеристики зимних горнолыжных трасс, подходит для начинающих и опытных лыжников. Для спуска используются обычные лыжи и сноуборд, шлем и перчатки, специальная одежда не требуется.

"Инфраструктура "Ведучи" хорошо приспособлена для начинающих лыжников, сейчас вот появилась длинная всесезонная учебная трасса. Это здорово, потому что учиться катанию теперь можно в любой момент, не ограничиваясь тремя зимними месяцами. Думаю, что турпоток в "Ведучи" возрастет многократно. Это большой шаг в развитии горнолыжного туризма в России", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" учредитель школ инструкторов на курортах "Архыз" и "Ведучи" Андрей Кузнецов.

Как заметил замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров КСК Одес Байсултанов, "Ведучи" динамично развивается: каждый год здесь появляются новые объекты. "Соразмерно растет и турпоток — за 2019 год он увеличился в пять раз. Курорт постепенно становится круглогодичным, всесезонное покрытие — тому подтверждение", — сказал он.

Фото: АО КСК

В пресс-службе добавили, что "Ведучи" готовится к встрече гостей на Новый год. "Установлена праздничная елка, можно снять не только номер в гостинице, но и домик для барбекю, покататься на ватрушках", — отметили в КСК.

А весной 2020 года на курорте начнутся работы по строительству канатной дороги "3S" между южным и северным склонами.