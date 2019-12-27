Как пишет японский портал Yomiuri, 80-летняя японская туристка прибыла на остров вместе с группой путешественников. Гостей встретили словами "приветствуем вас на нашем острове" и впоследствии неоднократно повторяли их. Это обидело пожилую туристку, которая родилась на Итурупе и считает остров своей родиной.

Она осудила других путешественников, которые заметили, что "на острове живут замечательные люди". Туристка также не одобрила разрешение правительства Японии на туристические посещения Курильских островов, поскольку "это никак не связано с перспективой их возврата Японии".

Курильские острова — цепь из 56 островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, отделяющая Охотское море от Тихого океана. После Великой Отечественной войны все Курильские острова были включены в состав СССР и сейчас входят в Сахалинскую область России, однако принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.