"Если законопроект будет принят, минимальные ежегодные потери для Крыма могут составить в общей сложности более полумиллиарда рублей. При этом до 20 тыс. человек лишатся работы либо будут вынуждены работать нелегально", — написал Аксенов на своей странице во вконтакте в пятницу.

Он пояснил, что речь идет как о реальных доходах бюджета, так и потенциальных после легализации работы всех объектов. Сейчас в Крыму работает более 4,5 тыс. малых средств размещения, которые функционируют в жилых домах, около 1,4 тыс. из них зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

"Таким образом, законопроект, в случае его принятия, запретит деятельность 1390 легально работающих предпринимателей и более 4 тыс. наемных работников. В результате потери крымского бюджета могут составить более 175 млн рублей", — уточнил глава Крыма.

Кроме того, власти региона рассчитывают, что программа легализации малых средств размещения поможет вывести из "тени" как минимум 3 тыс. таких объектов. По оценке управления ФНС по Крыму, это обеспечит легализацию трудовых отношений с 12 тыс. граждан и позволит привлечь в бюджеты всех уровней более 400 млн рублей ежегодно, добавил глава республики.

В связи с этим Аксенов обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, заявив, что предлагаемые меры "крайне отрицательно отразятся на развитии туристической отрасли Крыма".

Законопроект, запрещающий сдачу в краткосрочную аренду жилых помещений и предписывающий оказание гостиничных услуг только в нежилых помещениях, был внесен в Госдуму 15 ноября.

Ранее эксперты заявили, что запрет использования жилых помещений в качестве гостиниц нанесет удар российской туриндустрии.