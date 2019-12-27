"К сожалению, в последние несколько лет некоторые российские граждане прибывают в Израиль как туристы, но их настоящая цель — нелегально работать в Израиле. Часть из них подает просьбы о политическом убежище только для того, чтобы продолжать работать в стране. Мы призываем россиян посещать Израиль в качестве туристов, которым мы, как и прежде, очень рады, и, разумеется, не использовать схемы нелегальной миграции", — сказал Ливне, комментируя задержания израильтян в российских аэропортах.

Он отметил, что за последние годы в Израиле заметили "тысячи людей, которые приезжали по туристической визе, но вместо того, чтобы быть туристами, оставались работать нелегально или подавали просьбу о политическом убежище", при этом "причины таких обращений экономические, а никак не политические".

"Мы обсуждаем эту тему с российскими коллегами с пониманием, что у нас полностью совпадают интересы по сохранению нормального туристического потока", — отметил дипломат.

На вопрос "Интерфакса", может ли задержание израильтян в аэропортах быть ответной мерой на недопуск россиян в Израиль он ответил: "Между Израилем и Россией хорошие, доверительные отношения, в которых не должно быть места "зеркальным мерам". Мы умеем договариваться в достаточно сложных вопросах. Я исхожу из того, что и этот вопрос будет разрешен".

Ранее в посольстве РФ в Израиле сообщили "Интерфаксу", что с начала 2019 года по 1 декабря более чем 5,5 тысячам российских туристов было отказано во въезде в Израиль.

"По нашим данным на 1 декабря 2019 года, 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре — 569. Речь идет, в том числе, о туристах, о наших гражданах, которые прибывают в страну с туристическими целями: они имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле", — рассказал пресс-атташе посольства России в Израиле Александр Гаврилов.

По сообщениям израильских СМИ, не менее 40 граждан Израиля, прибывших в аэропорт "Домодедово" 18 декабря, были задержаны на паспортном контроле. Как сообщили "Интерфаксу" в посольстве Израиля, их весь день продержали в аэропорту без объяснения причин, после чего они все же смогли пройти паспортный контроль. 17 декабря также сообщалось о задержании израильтян в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" из-за отсутствия у них "необходимых въездных документов".

С 2008 года между Россией и Израилем действует безвизовый режим для туристов.