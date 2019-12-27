"Взлетно-посадочная полоса расчищена, погодные условия позволяют принимать и отправлять самолеты, авиагавань работает в штатном режиме", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, уже вылетел задержанный рейс во Владивосток. Готовятся к вылету самолеты в Москву и Новосибирск.

Как сообщалось, циклон, пришедший на юг полуострова в четверг, сейчас портит погоду в городах Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также в Елизовском и Усть-Камчатском районах. Там идут снегопады, ветер порывами достигает 23 м/с. По прогнозам метеорологов, 28 декабря перечисленные территории останутся во власти циклона. Ожидается умеренный, местами сильный снег. Порывы ветра могут достигать штормовых 30 м/с.