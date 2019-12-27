"Кировский районный суд Екатеринбурга назначил (подсудимому — ИФ) наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

По версии следствия, директор туристической компании предоставлял в полицию фиктивные документы с ложными сведениями о цели въезда в РФ иностранных граждан и гарантийных обязательствах принимающей стороны. Получив необходимые бумаги, подсудимый направлял по электронной почте иностранцам приглашения, а те на основании их оформляли визы для въезда.

Таким образом, осужденным в период с января 2015 года по февраль 2019 года был организован незаконный въезд и пребывание в РФ более 350 иностранных граждан.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).