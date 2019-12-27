"Пингвины наступают лапами в краски, а затем оставляют яркие следы на бумаге, и ни один рисунок не похож на другой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для рисования используют безопасную краску, разрешенную для детей.

Орнитологи океанариума предполагают, что в будущем пингвины научатся рисовать кисточками. Средства от продажи таких картин пойдут на благотворительность.

В Приморском океанариуме, который расположен на острове Русский во Владивостоке, живут 14 пингвинов Гумбольдта — семь самцов и семь самок.