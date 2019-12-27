"Всего в результате происшествия, по состоянию на 15:00, погибли 12 человек, в различные медицинские учреждения Алматы госпитализировано 53 человека, из них состояние 8 оценивается как крайне тяжелое", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы правительства.

Ранее сообщалось о 49 госпитализированных.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По уточненным данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

В числе погибших — командир воздушного судна Марат Муратбаев и казахстанская журналистка Дана Круглова.

На борту самолета находились четыре иностранца, граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.