По итогам соревнования за статус проведения полуфиналов в список вошли Иркутск, Салехард, Самара, Уфа, Пятигорск, Сочи, Ялта и Калининград. Еще один полуфинал пройдет в одном из городов Московской области.

"Конкурс "Мастера гостеприимства" направлен на развитие туризма в каждом уголке России. Проект уже можно назвать успешным, ведь к нему подключились абсолютно все регионы страны. Мы соберём пул уникальных проектов и команду единомышленников со всей России. Выбирая города-центры полуфиналов, мы руководствовались доступностью транспортной логистики, а также статистическими показателями по уже зарегистрированным участникам", – цитирует Ростуризм зампреда правительства, председателя Координационного совета по развитию туризма в РФ, председателя Оргкомитета конкурса Ольгу Голодец.

По словам руководителя конкурса "Мастера гостеприимства" Евгения Малыгина, география полуфиналов должна быть удобна большинству участников. "Конкурсанты до 12 января могут выбрать в личном кабинете любой из 9 городов, в котором им удобнее пройти полуфинальный этап. В том случае, если участник самостоятельно не выбрал город полуфинала, центр будет определен автоматически, в зависимости от указанного региона в личном кабинете конкурсанта. Хочу отметить, что на дистанционном этапе конкурса результат каждого участника будет сравниваться с показателями других конкурсантов, выбравших этот же центр", – сказал он.

По данным Ростуризма, с начала регистрации на конкурс поступило более 20 тыс. заявок. Регистрация продлится до 29 декабря 2019 года. Участие может принять любой житель России.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства", один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.

Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 29.12 на сайте: https://welcomecup.ru