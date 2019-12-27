После закрытия военных кафедр в летных училищах страны их выпускники обязаны проходить службу в армии. Но за год службы теряется квалификация и навыки пилотирования, что усложняет трудоустройство, кроме того, для допуска к полетам приходится повторно проходить медицинское обследование. Часть выпускников после армии вообще не возвращаются в гражданскую авиацию, говорит собеседник, объясняя проблему, на решение которой направлено предложение Минтранса.

"Минтранс считает, что прохождение пилотами-выпускниками альтернативной службы в российских авиакомпаниях, во-первых, позволит сохранить им летные навыки, во-вторых, повысит эффективность расходования бюджетных средств, которые выделяются на их обучение", — говорит источник.

Для реализации предложения нужно внести изменения в закон об альтернативной службе, добавив авиакомпании в перечень организаций, где ее можно проходить. Сейчас список ограничен структурами, подведомственными органам исполнительной власти, субъектам РФ, Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями

С идеей Минтранса ознакомились Минтруда и Минобороны, и оба ее не поддержали, говорит источник агентства. По их мнению, прохождение альтернативной службы имеет социально значимый характер и не может быть направлено на решение кадровых проблем и коммерческую эффективность компаний.

"Минтранс действительно выдвигал такую инициативу. Она не была поддержана Минобороны и Минтруда. Вопрос находится на рассмотрении в правительстве РФ", — заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса. Комментариями Минтруда и Минобороны агентство не располагает.