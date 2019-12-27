"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — сказала она.

По предварительным данным, в 7 часов 20 минут 27 декабря 2019 года, воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Москва — Самара, выкатилось с рулежной дорожки на грунт.

На борту находились 74 пассажира и пяти членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно отстранено от полетов, пассажиры будут отправлены к месту назначения резервным бортом, отметила Короткова.

Ранее официальный представитель аэропорта "Шереметьево" опроверг "Интерфаксу" информацию о выкатывании самолета за пределы рулежной дорожки.

"Выкатывания за пределы ВПП не было. Событие было в пределах перрона, это не ВПП", — сказал Генис.

Он пояснил, что при рулении воздушным судном на перроне произошло выкатывание на грунт.

Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

"Перрон и рулёжные дорожки аэропорта находятся в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям", — добавил представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" готовит резервный борт для отправления пассажиров выкатившегося с рулёжной дорожки самолёта в Шереметьево.

"Во время движения самолета по рулёжной дорожке, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва — Самара, произошло выкатывание судна с рулёжной дорожки на грунт. Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании в пятницу.

"Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом. В настоящее время выясняются причины произошедшего", — сообщили в компании.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, среди возможных причин инцидента рассматривается скользкая рулежная дорожка.