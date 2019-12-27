"Впервые за историю гражданской авиации Азербайджана во всех международных аэропортах страны начнет действовать так называемый режим пятой и седьмой степени свободы воздушного пространства. С 1 января 2020 года эти степени свободы предоставят возможность выполнять полеты из азербайджанских аэропортов в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии", — говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Соответствующее уведомление будет разослано авиационным властям вышеуказанных стран.

По данным авиакомпании, без ограничений авиаперевозчики смогут доставлять пассажиров в/из Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Грецию, Чехию, Бельгию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Финляндию, Швейцарию, Швецию, Эстонию, Ирландию, Исландию, Латвию, Литву, Люксембург, Македонию, Мальту, Болгарию, Грузию, США, Японию, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Мьянму, Бангладеш, Южную Корею, Малайзию и Австралию. В дальнейшем список государств может быть расширен.

По пятой "свободе воздуха" иностранная авиакомпания может совершать промежуточную посадку в азербайджанском аэропорту, чтобы высадить одних пассажиров и принять на борт других, по седьмой — летать из Азербайджана в страны, где она не зарегистрирована.

"Ранее разрешение на выполнение таких рейсов в Азербайджане выдавались авиакомпаниям в индивидуальном порядке. Согласно новым условиям, все иностранные авиакомпании, которые захотят выполнять рейсы в Азербайджан и далее, получат такие же права, как и национальный авиаперевозчик", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что новая авиакомпания, желающая начать полеты в Азербайджан, получит 100%-ную скидку на обслуживание в аэропортах страны. Во второй год оперирования скидка составит 70%, в третий — 50%, в четвёртый — 30%.

В настоящее время в стране функционируют шесть аэропортов, имеющих международный статус, — "Международный аэропорта Гейдар Алиев" в Баку, а также в Нахичевани, Гяндже, Габалы, Лянкярани и Закаталы.