"У нас уже есть девять отелей за границей – семь в Германии, по одному в Австрии и Израиле. Мы хотели бы развиваться на этих рынках, но с другой стороны понимаем, что у AZIMUT есть серьезный потенциал там, куда едет большое число россиян. Поэтому наш интерес – страны бывшего Советского Союза, Сербия, Болгария, Турция", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В России, по мнению Бродовского, колоссальными темпами растет рынок Владивостока, а также крупнейшего транспортного хаба – Новосибирска. "Мы планируем развиваться в этом регионе, а также в Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде", — отметил он.

В целом эксперт назвал динамику развития гостиниц "позитивной". "За прошедший год к нам в сеть добавилось восемь отелей – пять действующих и три в стадии реконструкции либо строительства. В частности, к уже существующим на Золотом кольце отелям в Переславле, Костроме и Суздале присоединились три гостиницы в Угличе, Ростове Великом и Ярославле. Плюс добавились гостиницы в Астрахани и первый курортный отель в Израиле — в пригороде Тель-Авива Нетании, а также во Франкфурте, Перми и Дагестане", — сообщил он.