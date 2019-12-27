"2019 год показал очень хорошие результаты. Загрузка наших гостиниц заметно выросла в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке. Позитивная динамика также в Воронеже, Новосибирске, Иркутске. Уверен, что спрос придет и в другие города, особенно с появлением в РФ электронных виз, которые помогут гостиничному рынку и стране в целом. Это прямые инвестиции в российскую экономику", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Бродовский добавил, что сейчас доля россиян от общего числа гостей отелей AZIMUT составляет 70%, в крупных городах с международными аэропортами соотношение россиян и иностранцев — 50 на 50. "При этом все заметнее тренд на самостоятельные путешествия. Туристы, в том числе деловые, бронируют жилье напрямую", — заметил он.

Электронные визы для иностранных туристов будут введены на всей территории России 1 января 2021 года. Ранее эксперты туррынка назвали этот шаг "революционным" и предрекли рост турпотока в РФ как минимум на 30%.