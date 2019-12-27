На Кипре в эквайринговой и банкоматной сети RCB Bank уже проведены первые пилотные операции по картам "Мир" на территории Европейского союза.

"Республика Кипр является одним из самых популярных мест для летнего отдыха россиян, поэтому начало приема российских карт на Кипре — очень важный шаг для международного развития платежной системы "Мир", — отметил директор по международному развитию платежной системы "Мир" Игорь Перепечин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Национальная система платежных карт", являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".

К настоящему времени выпущено 71,4 млн карт этой платежной системы. Карты "Мир" принимаются в Армении, Киргизии, Белоруссии, Узбекистане и ряде других стран.