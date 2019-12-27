"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского МВД.

В Комитете по ЧС МВД республики также сообщили имена иностранных граждан, которые находились на борту: Юрий Сон и Яна Сон из Украины, Маг Клыков из Киргизии, Нурлан Маулина из Китая.

"Они живы", — заявил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов, не уточнив их состояние.

Ранее российское диппредставительство сообщило, что граждан РФ на борту разбившегося самолета не было.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, 49 пострадали.