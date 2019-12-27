При этом СМИ напоминают, что длительность нынешней забастовки сравнялась с забастовкой 1995 года, которая также проводилась против пенсионной реформы и тогда увенчалась успехом.

В настоящее время, по данным управляющей железными дорогами государственной компании SNCF, бастуют 42% машинистов. В результате ходит лишь половина скоростных электропоездов TGV, 20% пригородных поездов в парижском регионе, 40% региональных поездов и 25% поездов, связывающих города Франции.

В Париже полноценно работают лишь 2 из 16 линий метро, 10 работают частично, а 4 закрыты.

Из-за забастовок, пришедшихся на нынешнее Рождество, серьезные убытки понес бизнес, в особенности розничная торговля, отели и рестораны. Об убытках также сообщила SNCF — до 400 млн евро.

СМИ напоминают, что переговоры между профсоюзами и правительством на прошлой неделе потерпели неудачу. Их возобновление ожидается в начале января будущего года, однако на 9 января также запланированы массовые протесты противников пенсионной реформы.

Самая длительная забастовка транспортников Франции длилась 28 дней, и пришлась на рождественский сезон 1986-1987 годов.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Однако ранее в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен сворачивать пенсионную реформу, но желает улучшить ее для сограждан.

Хотя премьер Франции Эдуар Филипп тоже заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы, он все же согласился пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа не затронет французов, родившихся до 1975 года. Эдуар Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсией, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий.