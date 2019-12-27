"Специализированные тренинги, в которых задействованы художественные холсты, краски и кисти, проводятся с пандами дважды в неделю. Животные относятся к новому занятию с большим любопытством и энтузиазмом. В будущем из их картин будет собрана отдельная экспозиция, посетить которую сможет каждый гость зоопарка. Также планируется провести специальный благотворительный аукцион, а полученные от продажи картин средства направить на содержание спасенных и конфискованных животных", — говорится в сообщении зоопарка.

Тренинг по рисованию проходит в специальном помещении. Жуи и Диндин охотно идут туда на зов ухаживающих за ними сотрудников и, завидя холст, кисти и краски, устраиваются около решетки и вытягивают вперед лапу. По команде панда получает в лапу кисть с краской и начинает водить ею по поверхности холста.

Научить Диндин и Жуи держать кисть лапой удалось благодаря позитивному подкреплению в виде сочной моркови и особых панда-кейков. "Когда панды брали в лапы кисти и уверенно держали их, зоологи тут же давали им угощения. Благодаря этому медведи быстро поняли, что от них требуется, и стали активно орудовать кистями", — рассказывают сотрудники зоопарка. Они добавили, что кисть поместили внутрь полого бамбуковой стебля: так пандам привычнее.

"Большие панды, вопреки распространенному стереотипу, очень активные животные. Им необходимо много полезной нагрузки — как физической, так и интеллектуальной. Если медведи не получают ее, то начинают скучать и лениться. Чтобы этого не произошло, наши специалисты регулярно проводят с Диндин и Жуи тренинги, дают пандам множество затейливых игрушек и предметов для изучения. Рисование — это также одно из направлений тренинга. В ходе этих занятий панды учатся концентрироваться, выполнять просьбы своих киперов", — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Рисование достаточно широко применяется в зоопарковой практике как один из эффективных способов поведенческого и психологического обогащения среды обитания. Обычно интерес к рисованию проявляют человекообразные обезьяны, ластоногие, слоны и некоторые представители семейства медвежьих. Подобные тренинги очень полезны для обитателей зоопарка и способны существенно повысить качество их жизни. Практика рисования в работе с пандами используется в ряде европейских зоопарков, а также на родине этих уникальных животных — в Китае.

Панды Диндин и Жуи были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. Они поселились в Московском зоопарке на 15 лет.