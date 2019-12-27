Инцидент не отразился на работе аэропорта.

"Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом. В настоящее время выясняются причины произошедшего", — сообщили в компании.

В свою очередь, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, предварительно среди возможных причин инцидента рассматривается скользкая рулежная дорожка.

Ранее сообщалось, что Superjet выкатился за пределы рулежной дорожки в "Шереметьево" перед вылетом в Самару.

"При рулежке воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси на грунт", — сказал другой источник.

На борту находилось 69 пассажиров.