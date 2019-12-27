"Во время движения по рулёжной дорожке самолета, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва-Самара, произошло выкатывание судна с рулёжной дорожки на грунт. Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило", — сказали в пресс-службе в пятницу.
Инцидент не отразился на работе аэропорта.
"Пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом. В настоящее время выясняются причины произошедшего", — сообщили в компании.
В свою очередь, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, предварительно среди возможных причин инцидента рассматривается скользкая рулежная дорожка.
Ранее сообщалось, что Superjet выкатился за пределы рулежной дорожки в "Шереметьево" перед вылетом в Самару.
"При рулежке воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси на грунт", — сказал другой источник.
На борту находилось 69 пассажиров.