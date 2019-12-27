В свою очередь заместитель начальника городского департамента по ЧС Ерлан Алибеков заявил, что аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета завершены.

"Самолет врезался в новостроящийся дом, он был пуст. (...) К счастью, не произошло взрыва топливных баков", — сказал Алибеков журналистам.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 93 пассажира и членов экипажа. После крушения 66 пострадавших были доставлены в больницы, 50 из них госпитализированы.