Посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями и экстренными службами, уточняется в сообщении.

Самолет авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно последним данным, девять человек погибли и девять, в том числе шесть детей, пострадали. Спасательные работы продолжаются.