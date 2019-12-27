Комитет по ЧС сообщает, что установлены личности семи погибших при крушении самолета.

Ранее источник сообщал о 12 погибших.

Самолет авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.