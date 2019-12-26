"Мы рады, что это изменение законодательства позволит иностранным авиакомпаниям выполнять полеты из аэропорта Санкт-Петербурга в 30 разных стран. Наш отдел стратегии обязательно проанализирует интересные направления, которые могут возникнуть в результате этого нововведения", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Volotea.

"Однако на 2020 год наша маршрутная сеть уже закрыта и доступна для продажи по нашим прямым и косвенным каналам", — добавили в Volotea.

Как сообщалось, с 1 января иностранные авиакомпании смогут выполнять рейсы из Пулково, пользуясь так называемой седьмой "свободой воздуха", то есть летать в страны, где сами они не зарегистрированы. Минтранс РФ сообщил во вторник, что утвердил для таких полетов 30 европейских государств, при этом интерес к 22 из них уже выразили шесть европейских лоукостеров: Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, airBaltic, Fly One. Начать полеты они могут уже в 2020 году, говорилось в сообщении Минтранса.

В air Baltic и EasyJet отказались от комментариев, в Wizz Air, Ryanair и Fly One на запросы "Интерфакса" не ответили.

Инициатором "открытого неба" в Пулково была его управляющая компания – ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, консорциум "ВТБ Капитала", немецкой Fraport, катарской QIA, РФПИ и пула иностранных инвесторов), проработать идею поручал президент РФ Владимир Путин.

Против введения режима выступали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет 27 авиакомпаний РФ, в том числе S7, "Уральские авиалинии", Utair. Инициатива "нанесет дополнительный ущерб экономической деятельности отечественных авиаперевозчиков", поскольку поставит их в неравные конкурентные условия с иностранцами, заявляли в ассоциации.