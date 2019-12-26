"В результате предпринятых министерством транспорта России мер все заявки авиакомпаний, ранее поступившие в Минтранс, рассмотрены. Вновь поступающие от авиакомпаний документы рассматриваются в строгом соответствии с заключенными РФ соглашениями со странами регистрации воздушных судов", — говорится в сообщении на сайте АЭВТ.

"По информации авиакомпаний, в настоящее время они обладают необходимым парком воздушных судов для выполнения в полном объеме программы перевозок пассажиров в период новогодних праздников. Ситуация находится под непосредственным контролем заместителя министра транспорта А.А. Юрчика", — отмечают в ассоциации.

О срыве перевозок в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по использованию порядка 27-30 новых самолетов АЭВТ предупреждала в минувший понедельник. Речь шла о приостановке процедуры внесения воздушных судов в приложения к соглашениям между РФ и Бермудами, где зарегистрировано большинство самолетов российских перевозчиков. Эти суда, утверждали в АЭВТ, заранее планировались авиакомпаниями для полетов в новогодние праздники, их невключение в указанные приложения не позволяет внести их в сертификаты эксплуатантов, "что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников".