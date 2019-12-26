В частности, лицензии на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования у петербургской СК "Адвант-Страхование" были отозваны в связи с отказом компании от деятельности. Еще в октябре страховщик передал свой портфель в полном объеме в московскую страховую компанию "Пари".

Лицензия на перестрахование была отозвана у генерального страхового акционерного общества "Плато" (Москва) также в связи с отказом от этого вида деятельности. У страховщика остались лицензии на добровольное имущественное страхование и добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни.

Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности. У компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года повышаются требования страхового законодательства к минимальному размеру уставного капитала. Так, для страховщиков жизни установлен новый уровень в 310 млн рублей, для универсальных страховых организаций — 180 млн рублей, для перестраховщиков — 520 млн рублей. Для страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование, минимальный размер уставного капитала сохранится в размере 120 млн рублей.

Компании, не выполнившие нормы закона, должны будут сдать свои лицензии.