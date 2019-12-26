"Ассоциация горных гидов России вместе с курортом будет разрабатывать и реализовывать механизмы регулирования катания вне трасс, обеспечивать курорт соответствующими информационными материалами и участвовать в мероприятиях по пропаганде безопасного и ответственного фрирайда. Члены ассоциации – специалисты мирового уровня в вопросах внетрассового катания, их обучение и сертификация проходят по программе, разработанной на основе стандартов Международной Федерации Ассоциаций Горных Гидов (IFMGA)", — рассказали в пресс-службе.

По словам директора департамента спортивно-туристического развития Курорта Красная Поляна Алексея Хлопова, главная причина подписания соглашения – забота о безопасности гостей курорта.

"Когда кто-то из лыжников принимает решение покинуть маркированные трассы, мы не можем запретить ему рисковать своей жизнью и здоровьем. Но курорт отвечает за гостей, которые находятся на канатной дороге и на трассе, поэтому важно не допустить, чтобы фрирайдеры создавали ситуации, угрожающие безопасности лыжников, которые катаются по трассам", — сказал он.

Хлопов уточнил, что амбассадоры и райдеры Курорта Красная Поляна, среди которых есть и действующие члены Ассоциации горных гидов России, начнут читать открытые лекции о безопасном внетрассовом катании во фрирайд-центре курорта 27 декабря.