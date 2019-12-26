Как рассказал один из россиян в Instagram, в среду российским туристам, приехавшим на отдых в Доминикану по линии туроператоров Coral Travel и Sunmar, отказали в заселении в отель Barcelo Bavaro и потребовали повторную оплату проживания.

"Около 50 российских туристов столкнулись с проблемой заселения в гостиницу. Оплата согласно договорам была произведена вовремя, однако в отель не поступила в связи с задержкой перевода платежа банком-корреспондентом. В данный момент этот вопрос решен. Вопрос по компенсациям с каждым туристом будет решен в индивидуальном порядке", — заявили в Coral Travel.

Гостиничный комплекс Barcelo Bavaro Grand Resort состоит из двух отелей: Barcelo Bavaro Palace 5* и Barcelo Bavaro Beach 5* (последний работает по концепции "только для взрослых"), насчитывает в общей сложности 1991 номер.