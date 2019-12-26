"Лавина сошла на одном из горнолыжных склонов курорта Андерматт в четверг утром. Спасатели занимаются поисками людей, которые могли оказаться под завалами снега. Двое туристов уже были найдены, они доставлены в больницу вертолетом Службы спасения в Альпах в центральной Швейцарии (Рега)", — пишет издание.

Посольство РФ в Швейцарии сообщает, что дипмиссия уточняет информацию о россиянах, которые могли пострадать при сходе лавины. "Посольство находится в контакте с властями кантона Ури для прояснения наличия россиян среди пострадавших при сходе лавины в Андерматте", — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.

По данным местной полиции, уровень лавинной опасности в Андерматте составляет три балла ("значительная опасность"). В спасательной операции задействованы вертолеты и собаки.

Как отмечает газета, в последние три дня на курорте выпало очень много снега. "Лавины могли быть вызваны фрирайдерами, которые катаются вне маркированных трасс", — пишет Bote.

Андерматт – горнолыжный курорт в центральной Швейцарии в 140 км от Цюриха. Суммарная протяженность размеченных трасс составляет 120 км.