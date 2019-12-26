"Идею установки скульптуры Ивану Грозному в год 550-летия Чебоксар поддержали горожане, участвуя в голосовании на портале "Открытый город". Большинство отметило, что это отличная идея – чем больше памятников, тем больше в городе интересных мест", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в становлении и развитии Чебоксар многое связано с именем русского царя.

"В 1551 году чуваши направили делегацию к Ивану Грозному с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства. Чувашия стала его частью", — говорится в сообщении.

В свою очередь, заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева сообщила, что со временем в историческом центре города, где установлена скульптура, появится музей под открытым небом.

"Сегодня мы открыли первый экспонат будущего музея. Он является уникальным произведением искусства, отлитым из бронзы в Москве. Скульптор – Игорь Кондратович. Скульптура передана в дар городу Чебоксары меценатом", — приводятся в сообщении слова Салаевой.