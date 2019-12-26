"Правительство Москвы поддержало идею Почетного президента ОКР, Почетного члена МОК Виталия Смирнова и пообещало оказать всестороннюю поддержку. Мы также работаем над проектом музея, в котором будут представлены артефакты Игр-1980. Он распахнет свои двери в самом сердце Москвы — на Красной площади, чтобы все желающие смогли прикоснуться к истории", — сказал руководитель управления событийного маркетинга и коммуникаций ОКР Роман Марков, слова которого приводит пресс-служба комитета.

"Добавлю, что праздничные мероприятия планирует посетить глава Международного олимпийского комитета Томас Бах", — сказал Марков.

Праздничные мероприятия, посвященные 40-летнию Олимпиады в Москве, планируется провести 4 июля 2020 года на Большой спортивной арене в Лужниках.