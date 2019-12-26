В сообщении говорится, что чартерная программа туроператора из Жуковского будет выполняться еженедельно по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из Жуковского в 13:20 (посадка в Анталье в 16:55), обратный рейс в 8:50 (прилет в Жуковский в 12:20).

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" запросили допуски Росавиации из Жуковского в Анталью с частотой до семи раз в неделю. Полеты по данному направлению авиакомпания ранее не осуществляла, выполняя чартерные рейсы в Анталью из аэропорта Домодедово.

"В сезоне Лето-2020 наши полетные программы будут выполняться еще и из аэропорта Жуковский. Таким образом, мы охватим все четыре аэропорта столичного региона, а наши туристы смогут выбрать тот, который расположен ближе к дому", — заявил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура, слова которого приводятся в сообщении.