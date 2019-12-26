"Скульптура с названием RG 2000 — это арт-объект авторства французского художника Арика Леви высотой с пятиэтажный дом. В его названии обозначена принадлежность к серии скульптур маэстро (RockGrowth), а также — высота (2000 см). Планируется, что скульптура будет иметь три точки опоры. Установка арт-объекта входит в комплексное благоустройство бульвара Братьев Весниных", — говорится в сообщении.

Ожидается, что скульптура весом в 11,5 тонн станет объектом притяжения туристов со всего мира. Другие работы Леви из этой же серии установлены в Бельгии, Германии, Великобритании, Израиле, Соединенных Штатах Америки, а также во Франции и Швейцарии.