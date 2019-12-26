В четверг дума Краснодара поддержала инициативу депутата от КПРФ Романа Лузинова установить композицию "Ленин говорит с матросом" в сквере на пересечении улиц им. Ленина и им. Суворова. Бронзовые фигуры привели в порядок по поручению мэра Евгения Первышова, говорится в сообщении.

Комментируя принятое решение, глава города заявил журналистам, что не видит в этом "никакой политической окраски".

"В Краснодаре много классических скульптур и арт-объектов, развивается современное искусство, мы сохраняем исторические монументы, ставим новые памятники героям. Все направления важны. В данном случае — это история города, история страны", — сказал Первышов.

Коммунист Лузинов, в свою очередь, заметил, что памятник представляет архитектурную и историческую ценность и будет интересен горожанам и гостям столицы Кубани

Работа "Ленин говорит с матросом" была отлита на заводе в подмосковных Мытищах в середине 1950-х годов, привезена в Краснодар и установлена на территории Масложирокомбината. В 2019 году собственники предприятия передали памятник в дар городу.