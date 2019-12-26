"Аэропорт Кольцово находится в постоянном контакте с несколькими десятками иностранных авиакомпаний. Договоренности о начале полетов в 2020 году достигнуты c airBaltic в Ригу и Smartwings в Прагу. В следующем году возможен приход одного из крупнейших европейских лоукостеров", — отметили в пресс-службе.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, airBaltic будет выполнять рейсы на самолетах Boeing 737 со 2 апреля дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. В настоящее время прямых рейсов в Ригу из Екатеринбурга нет.

Smartwings начнет летать в Прагу также на Boeing 737 с 30 марта по понедельникам и четвергам. Сейчас в столицу Чехии летают "Уральские авиалинии", в летнем расписании полеты запланированы во все дни недели, кроме понедельника.

Регулярные рейсы в Кольцово в настоящее время осуществляют десять иностранных авиакомпаний, тогда как в 2018 году их было 13. В частности, полеты турецкого перевозчика AtlasGlobal в Анталью и Czech Airlines в Прагу замещены рейсами отечественных авиакомпаний, приостановлены рейсы Air Moldova в Кишинев.