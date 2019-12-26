"Экскурсионный эколого-туристический маршрут получил название "Хаски в Лагонаках". Снег в этом сезоне задерживается, тем не менее, каюры (погонщик собак — ИФ) уже в эти выходные будут тестировать маршрут на Лагонаки. Открыта запись на катания по снежному плато", — говорится в сообщении комитета.

В пресс-службе заповедника отмечают, что работу маршрута обеспечивает проверенная компания. Работают на маршруте только сибирские хаски, которые не первый год дрессируются для работы в связке для перевозки людей. Заповедник организовал и подготовил трассу для передвижения собачьих упряжек.

Маршрут на собачьих упряжках будет стартовать от КПП Лагонаки. "Трасса" проложена отдельно от тропы для пешего туризма и проезда на снегоходах. Продолжительность поездки составляет от 30 минут до 3-х часов. За это время хаски преодолеют от 1 до 12 км.

Экскурсионный маршрут на собачьих упряжках будет действовать только по предварительной записи и всего несколько дней в неделю.

Как уточняется в сообщении комитета, район плато Лагонаки остается наиболее популярным местом отдыха у гостей и жителей республики. Ежегодно в рождественские и новогодние праздники Адыгею посещает не менее 100 тысяч гостей. Места размещения традиционно переполнены. Все службы работают в усиленном режиме, в том числе дежурство несут и сотрудники комитета по туризм и курортам Адыгеи.