"Они рассматривают вопрос покупки круизного корабля, который бы курсировал вдоль Краснодарского края и республики Крым. Они понимают, что это выгодно. Компания небедная, каждый год они отправляют из Китая от 4 до 5 млн туристов", — сказал Черняк журналистам в четверг.

Он уточнил, что представители компании заявили об этом накануне после рабочей поездки в Крым.

Морское куриное сообщение между Крымом и Краснодарском краем было возобновлено в 2017 году: между черноморскими курортами курсирует единственный российский лайнер "Князь Владимир". В следующем году он начнет заходить в столицу Абхазии.