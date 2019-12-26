В мэрии города ранее обещали частично ограничить движение транспорта ради "Парада тысячи Дедов Морозов".

Полностью забиты улицы Щетинкина, Николая Островского, Арочной, Орджоникидзе, Весенней, Красноармейской и 50 лет Октября, а также проспектах Советский и Кузнецкий. Движение затруднено на Университетском, Красноармейском и Кузнецком мостах.

Шествие Морозов должно завершиться в 21:00 (17:00 мск), его проводят на площади Советов. Ожидается, что акция войдет в книгу рекордов России как самый массовый парад Дедов Морозов в стране.