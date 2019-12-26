Согласно документу, финансирование строительства нового комплекса зданий с 2014 года составило 844,1 млн рублей. В 2019 году на эти цели выделено 327,3 млн рублей, еще 482,5 млн рублей выделено для завершения строительства в 2020 году.

В настоящее время рядом с музеем осуществляется строительство фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра с залом-трансформером на 400 мест, центра приема и обслуживания посетителей.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н. Толстого посещают до 500 тыс. человек. Здесь проходят съезды потомков Льва Николаевича со всего мира, встречи писателей, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.