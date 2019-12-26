В соответствии с пунктом 3 правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением правительства от 17 декабря 2013 г. и вступающих в силу 30 июня 2020 года, с этой даты нельзя использовать для организованной перевозки групп детей автобус, с года выпуска которого прошло более 10 лет. Вступление постановления в силу много раз переносилось, так как представители турбизнеса заявляли, что эта норма сделает организованные перевозки детских групп невозможными.

В проекте постановления об изменениях в правила предлагается не применять требование о возрастном цензе для автобусов категории М3, предусмотренной техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В Минэкономразвития пояснили, что изменения в правила разработаны в целях снятия административных барьеров для развития детского туризма.

"Основным условием безопасной эксплуатации автобуса является его техническое состояние, для этого транспортные средства должны регулярно проходить техосмотр. Норма по регулированию возраста приводит к сокращению автопарка, подходящего для перевозки, что сказывается на стоимости услуг. Как следствие, мы видим существенное сокращение количества детских экскурсий и туристических поездок. Избыточное регулирование не должно приводить к ограничению возможностей для отдыха детей", — считают в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что документ согласован с Минтрансом.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) с большим удовлетворением восприняли предстоящую отмену запрета.

"С 2013 года мы твердим, что главное в безопасности перевозки – техническое состояние автобуса, а не его возраст. Таких требований, как в постановлении № 1177, нет ни в авиации, ни на железной дороге, ни для круизных судов. В мировой практике такого тоже нет. Нет никакой зависимости между безопасностью и возрастом автобусов. Нет объективных данных о том, что после какого-то определенного периода эксплуатация автобуса становится опасной, если машина нормально обслуживалась", заявила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Она подчеркнула, что специфика автобусного парка в России такова, что автобусы старшего возраста в среднем лучше, чем те, которым сейчас менее 10 лет. Тюрина пояснила, что более старые – это машины лучших европейских марок: Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Scania.

По ее словам, для запрета не было никаких оснований. "С самого начала было понятно, что это промышленное лобби в чистом виде. А перспектива изъятия из перевозки детей автобусов старше 10 лет привела к тому, что их владельцы перестали вкладываться в капитальный ремонт этих машин – какой смысл, если все равно запретят? Таким образом, постановление № 1177 нанесло вред автобусному парку и никак не повысило безопасность перевозок. Очень хочется верить, что здравый смысл наконец возобладал", — заявила Тюрина.



Как уточняется в пояснительной записке к документу, при использовании для туристско-экскурсионных перевозок автобусы стоимостью от 10 до 30 млн рублей имеют годовой пробег не более 45-50 тысяч км и к 10 годам их суммарный пробег редко превышает 500 тысяч километров, а при полноценном техническом обслуживании это менее половины ресурса, причем даже не общего, а до капитального ремонта агрегатов.



"Использование комфортабельного туристского автобуса за 10-летний период невыгодно для организаций, осуществляющих деятельность в сфере детского туризма, что в свою очередь влечет увеличение стоимости турпродукта в сфере детского туризма. Таким образом, данная норма является избыточной и способствует возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и может привести к росту аварийности и к ухудшению безопасности детских перевозок, поскольку владельцы автобусов перед наступлением "предельного" срока эксплуатации перестанут обслуживать и ремонтировать свои автобусы", — говорится в документе.