"Мы приняли решение разработать региональный закон, но принимать его будем одновременно, чтобы правила для яхтсменов были одинаковыми", — сказал Черняк журналистам в четверг.

По его словам, такие договоренности уже достигнуты с законодателями Севастополя и Краснодарского края. Кроме того, соответствующие предложения отправлены в Санкт-Петербург и Калининградскую область. Первое совместное обсуждение проекта закона запланировано на весну 2020 года.

Парламентарий напомнил, что разработана концепция развития яхтинга в Крыму, она предполагает создание 17 яхтенных марин. Инвесторы, желающие реализовать такие проекты, уже есть, в том числе — из Китая, уточнил Черняк.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин весной 2019 года поручил правительству РФ подготовить совместно с заинтересованными организациями и представить предложения о развитии яхтенного туризма в Крыму и Севастополе.

Крупнейшая в Крыму яхтенная марина должна появиться в Балаклаве, которая находится на берегу хорошо защищенной от штормов живописной бухты. Проект международного центра туризма там будет реализован за счет средств федерального и регионального бюджетов (до 7 млрд рублей), а также частных инвестиций (10-15 млрд рублей).