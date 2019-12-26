"Вьетнам – 29-30 декабря тайфун "Фанфон" достигнет центральных провинций Вьетнама; проливные дожди; сильные порывы ветра; возможны сбои в авиасообщении", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как сообщает CNN, тайфун уже ударил по Филиппинам, где нанес ущерб домам и туристическим зонам. Скорость ветра достигала 150 км/ч. Стихия настигла центральные острова в католическое Рождество, когда жители готовились к празднику. Погибли 16 человек.

"Ожидается, что тайфун ослабнет до тропической депрессии прежде, чем ударит по северу Вьетнама", — передает телеканал.