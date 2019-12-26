"Ожидается, что в декабре в регион приедет еще около 200 тысяч. Таким образом, рост числа гостей составит 17% по сравнению с 2018 годом", — говорится в сообщении.

Число размещенных в гостиницах региона в январе-ноябре возросло на 27% — до 803 тыс. гостей. В этом году на 5% увеличилась и средняя продолжительность пребывания в регионе, сейчас она составляет 2,3 дня.

Отмечается, что существенный рост числа гостей в Ярославской области связан с активной маркетинговой политикой, которая ведется в рамках единого бренда.

"Проведение ярких событий, в том числе в низкий сезон, создание новых туристических проектов, развитие инфраструктурных проектов — все работает на единую цель — к 2025 году войти в 5-ку крупнейших туристических центров региона, а также принимать не менее 8 миллионов туристов в год", — приводятся в сообщении слова директора регионального департамента туризма Юлии Рыбаковой.