"В целях дальнейшего развития российско-корейских отношений провести в 2020 году Год взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея", — говорится в документе.

Распоряжение утверждает состав российской части оргкомитета по подготовке и проведению Года, в который вошла глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как следует из документа, правительство России должно обеспечить проведение года, а также оказывать содействие в работе оргкомитета. Самому оргкомитету предлагается обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ и заинтересованных организаций, а также взаимодействие с корейской частью комитета.

Решение о проведении Года взаимных обменов было принято в июне 2018 года во время встречи Владимира Путина и президента Кореи Мун Чжэ Ина в Москве. Он приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между странами в 2020 году. На встрече оба президента говорили об успешной реализации межправительственного соглашения об отмене виз, заключенного в 2013 году, и росте в связи с этим взаимных турпотоков.