"Настоящие правила применяются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ в качестве зрителей чемпионата Европы 2020 года без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемыми в РФ в этом качестве и персонифицированной карте зрителя, выданной таким иностранным гражданам министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", — отмечается в документе.

Настоящие правила применяются с 30 мая по 13 июля 2020 года.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, среди которых Санкт-Петербург (примет три матча группового этапа и четвертьфинал).