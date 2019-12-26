"Трагедия произошла в отеле Club La Costa World на побережье Коста-дель-Соль. Британский мужчина, 9-летняя девочка и 16-летний подросток были найдены без сознания в бассейне в канун Рождества. Сотрудники отеля пытались провести им сердечно-легочную реанимацию, после чего медики боролись за жизнь туристов еще полчаса – но спасти их не удалось", — пишет портал.



Подробности смерти семьи не сообщаются, однако известно, что отец с сыном бросились на помощь девочке, когда та стала тонуть. Когда их тела обнаружили, раздались крики, сцена шокировала окружающих.



"Расследование не выявило проблем с бассейном или с оказанием первой помощи. Бассейн вновь открыт после разрешения полиции. Владельцы отеля назвали случившееся "трагическим несчастным случаем". МИД Великобритании оказывает помощь матери семейства, которая находится в Испании", — сообщает BBC.

Club La Costa World — большой курортный комплекс с несколькими бассейнами, теннисными кортами, ресторанами и кафе, расположенный рядом с пляжем. Популярен у туристов из многих европейских стран и, в том числе, России.