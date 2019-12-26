"Новогодняя ночь по-настоящему загадочная. Возможно все. На удивление прямо накануне нового года ожидаются сильные изменения, которые трудно уловить. Пока только намётки, завтра будет более определенный прогноз", — сказал "Интерфаксу" в четверг и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве и в Московской области до понедельника будет наблюдаться понижение температуры: в пятницу и субботу днем около нуля с небольшим "минусом" ночью. К концу выходных днем уже небольшой мороз до -3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -8.

В ночь на понедельник, 30 декабря, все еще будет морозно, но днем в предпоследний день уходящего года через центр европейской России пройдет фронтальный раздел. Ожидаются заметные осадки в виде снега и мокрого снега, в течение дня температура повысится. Метеоусловия на следующие сутки, 31 декабря, и в новогоднюю ночь, будут зависеть от того, как именно будет развиваться ситуация в атмосфере накануне.

По одному из сценариев, 31 декабря температура вырастет еще на 2-3 градуса, пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем, а затем в новогоднюю ночь или днем 1 января начнется понижение температуры. Однако пока результаты расчетов настолько противоречивы, что метеорологи не готовы озвучить даже самый первый прогноз раньше пятницы, пояснил Вильфанд.