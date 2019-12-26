"Трагедия произошла в отеле Palladium в курортной зоне Баваро. 55-летний Игорь Куриленко убил 47-летнюю гражданскую жену Ирину Новикову, после чего провел с ее телом 36 часов. Куриленко не пускал сотрудников отеля в свой номер, и они воспользовались моментом, когда он вышел, чтобы туда проникнуть", — пишет издание.

Когда сотрудники отеля обнаружили труп, мужчина сказал, что не заметил, что жена мертва. Конфликтов между ними, по его словам, не было. Куриленко также сообщил, что у супруги были проблемы с сердцем и ее смерть объясняется сердечным приступом.

Тем не менее, как отмечает газета, судмедэкспертиза установила признаки насильственной смерти. Расследование инцидента продолжается.

Супруги прибыли в Доминикану 22 ноября и планировали провести там месяц. Они оба родом из Мурманской области.