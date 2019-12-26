Музей располагает уникальными для России коллекциями немецких елочных украшений XIX-XXI веков, знаменитых щелкунчиков, самодельных резных вертепов. Одну из таких рождественских коллекций на протяжении последних 10 лет собирала для музея старший научный сотрудник отдела европеистики Юлия Бучатская во время полевых экспедиций на юг Германии.

Выставка включает несколько разделов: елочные украшения, подарки, рождественская утварь, вертепы.

Специальный большой раздел выставки будет посвящен щелкунчикам. В Кунсткамере можно будет увидеть, какими разными бывают обыкновенные, не сказочные щелкунчики.

Выставка будет открыта до конца февраля.